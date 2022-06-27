Putin Ukrayna işgalinin ardından ilk kez yurt dışına çıkacak! Programında iki ülke var

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaşta 4 ay geride kaldı. Bu süreçte dünyanın hedefi haline gelen Rus lider Putin içinse son zamanlarda hasta olduğuna dair söylentiler çıktı. Kremlin yönetimi ise bu iddiaları her seferinde yalanladı.

TACİKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN'A GİDECEK

Bu gelişmelerin ışığında Putin, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek. Rossiya 1'in Kremlin muhabiri Pavel Zarubin, Putin'in Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini ardından Moskova'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geleceğini aktardı. Putin, Duşanbe'de Tacikistan Devlet Başkanı İmomali Rakhmon ile görüşecek. Putin Aşkabat'ta Azerbaycan, Kazakistan, İran ve Türkmenistan liderlerinin de katılacağı bir zirveye katılacak.

EN SON ÇİN'E GİTMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlamadan önce Putin'in son yurt dışı ziyareti Çin'e olmuştu. Putin, Şubat ayı başlarında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılmıştı.