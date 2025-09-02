Putin: Rusya'nın kimseye saldırmaya niyeti yok

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Çin'de resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gündeme ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'YA SALDIRACAĞIMIZA YÖNELİK İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Putin, Moskova'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine hiçbir zaman karşı çıkmadığını söylerken, Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağına dair iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"KENDİ ÇIKARLARIMIZI KORUMAKTAN BAŞKA BİR HEDEFİMİZ YOK"

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya gelen Putin, "Batı ülkeleri ve NATO üyesi ülkeler Sovyetler Birliği'nden sonraki dönemdeki bölgeyi ele geçirmeye çalışıyor. Rusya'nın kendi çıkarlarını korumaktan başka bir hedefi yok" dedi.

Rusya'nın başka bir ülkeye saldıracağına dair iddiaları yalanlayan Putin, "Rusya'nın Avrupa'ya bir saldırı düzenlemek istediğine dair iddialar ya bir provokasyon ya da beceriksizlik" ifadesini de kullandı.