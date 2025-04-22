Putin, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katılmayacak
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmayacağını duyurdu. Rusya'yı temsil edecek ismin henüz belirlendiği açıklanmadı.
KREMLİN, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmayacağını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmayacağı bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, törende Rusya'yı kimin temsil edeceğine dair henüz bir karar verilmediğini belirterek, "Karar verildiğinde sizi bilgilendireceğiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya