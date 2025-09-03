Putin, Kim Jong Un'u Moskova'ya Davet Etti

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u Moskova'ya davet ettiğini ancak henüz kesin bir tarih belirlenmediğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Putin, Kim Jong Un'u bir kez daha Moskova'ya davet etti. Kendisi de bu daveti değerlendireceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Ziyaret için henüz kesin tarihin belirlenmediğini vurgulayan Peskov, "Elbette şu anda net bir tarih yok. Bu konu daha sonra kararlaştırılacak" dedi.

Çin'de sabah yapılan görüşmelerin ardından Kim Jong Un'un, Putin'e "Yakında görüşürüz" diyerek veda ettiği, Rus liderin de buna karşılık olarak, "Seni bekliyoruz. Bizi ziyarete gel" sözleriyle yanıt verdiği aktarıldı.