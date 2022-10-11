Putin'in Ukrayna saldırıları ülkesinde kazan kaynatıyor! Rus milyarder vatandaşlıktan çıktığını duyurdu

Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım uyguluyor. Bu durumdan en çok etkilenen grup ise elbette Rus milyarderler oldu. Son olarak Rus milyarder girişimci Yuri Borisovich Milner, Rus vatandaşlığından çıktığını açıkladı. Milner, 2014'te ailesiyle birlikte Rusya'yı terk etmişti.

24 Şubat'ta Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, aylarca sürecek bir savaşın fitilini ateşledi. İki ülke arasındaki savaşta on binlerce can kaybı yaşandı, milyonlarca insan ise evini terk etmek zorunda kaldı.

Rusya'ya tepki gösteren birçok ülke ise Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına çeşitli yaptırımlar uyguladı. Özellikle Rus milyarderler ekonomik yaptırımlardan ve ülkelere giriş yasaklarından olumsuz etkilendi. Bazı oligarklar ise bu süreç boyunca şüpheli şekillerde ölü bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Son olarak dünyaca ünlü Rus milyarder 61 yaşındaki Yuri Borisovich Milner, Rusya vatandaşlığından çıktığını açıkladı. Facebook, Zynga, Twitter ve Groupon'un da yatırımcılarından olan Milner; sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakının ardından kendisinin ve ailesinin ülkeyi temelli olarak terk ettiğini söyleyen Milner, "Bu yılın yaz aylarında ailemle birlikte Rusya vatandaşlığından çıktık" dedi.

AYNI ZAMANDA İSRAİL VATANDAŞI

1999 yılından bu yana İsrail vatandaşı olan Milner, DST Global'in internet sitesinde yer alan bir bilgi notuna göre 2014'ten bu yana Rusya'yı ziyaret etmedi. Rusya'da hiçbir varlığı bulunmayan Milner'ın, kişisel servetinin yüzde 97'si Rusya dışında elde edildi. Yine internet sitesinde yayımlanan bilgi notunda Milner'ın, Rusya lideri Vladimir Putin ile hiçbir temas kurmadığı ve tanışmadığı da belirtildi. Bloomberg Milyarderler Endeksi, Milner'ın servetini yaklaşık 3,5 milyar dolar olarak tahmin ediyor.