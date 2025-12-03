Haberler

Putin'in "Savaşa hazırız" restine NATO'dan yanıt

Putin'in 'Savaşa hazırız' restine NATO'dan yanıt
Karadeniz'de tankerlerin Ukrayna tarafından vurulmasının ardından, "Avrupa savaş istiyorsa biz buna hazırız" diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk yanıt geldi. NATO Genel Sekreteri Rutte, "Rusya pervasız davranıyor." dedi.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişleteceğini açıkladı.
  • NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın pervasız davrandığını ifade etti.
  • Karadeniz'de VIRAT isimli bir tanker saldırıya uğradı ve mürettebatın sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Avrupa savaş istiyorsa biz buna hazırız." restine yanıt veren NATO Genel Sekreteri Rutte, "Rusya pervasız davranıyor." ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN "SAVAŞ" TEHDİDİNE NATO'DAN YANIT

Karadeniz'de sular bir kez daha ısındı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta barış umutları konuşulurken geçtiğimiz hafta Rusya'ya giden iki tanker saldırıya uğradı. Ukrayna saldırıları üstlenirken, Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız." dedi.

RUTTE: RUSYA PERVASIZ DAVRANIYOR

Putin'in tehdidine ilk yanıt geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yaptığı açıklamada, "Rusya pervasız davranıyor." ifadelerini kullandı.

PUTİN: UKRAYNA'YA GİDEN GEMİLERE SALDIRILARI GENİŞLETECEĞİZ

Putin, başkent Moskova'da önceki gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'le görüşmesi öncesi gazetecilere konuşmuştu Ukrayna'nın Karadeniz'deki tankerlere yönelik saldırılarını eleştiren Putin, "Tankerlere yönelik saldırılar, uluslararası sularda değil, başka bir devletin, üçüncü bir devletin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirildiğinde korsanlık haline gelir." sözlerini sarf etmişti.

Rusya'nın söz konusu saldırılara yanıt vereceğini vurgulayan Putin, "Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Saldırılar devam ederse, Ukrayna'ya bu korsanlık operasyonlarını gerçekleştirmede yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemleri olasılığını değerlendireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

"AVRUPA SAVAŞA GİRMEK İSTİYORSA HAZIRIZ"

NATO'nun Avrupa kısmının Rusya ile savaşa hazırlandığı yönündeki açıklamalar hakkında Putin, şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Avrupa ile savaşa girme niyetimiz yok. Bunu yüzlerce kez söyledim. Ama Avrupa bizimle savaşmak isterse ve savaşmaya başlarsa biz hemen hazırız. Buna hiç kuşku yok. Avrupa aniden bizimle savaşa girerse, bunun çok hızlı gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu, Ukrayna gibi olmaz. Ukrayna konusunda cerrahi operasyon yapıyoruz ve dikkatli davranıyoruz. Bu, modern anlamda bir savaş değil. Eğer Avrupa aniden bizimle savaşa girmek isterse ve bunu başlatırsa, çok kısa bir sürede müzakere edebileceğimiz kimsenin olmayacağı bir durum ortaya çıkabilir."

KARADENİZ'DE RUS GEMİLERİNE SALDIRI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirildiği bildirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Bakanlığın 30 Kasım'daki açıklamasında ise gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.

Gemi, özel bir firmaya ait römorkör refakatinde Karadeniz'de bulunduğu alandan çekilerek dün Karadeniz'in Sarıyer hizasında açık bölgeye ulaşmıştı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
