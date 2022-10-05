Putin'in nükleer tehdidi sonrası Ukraynalı yetkililer halka potasyum iyot hapları dağıtmaya başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya yönelik nükleer tehdidi sonrası, Ukraynalı yetkililer başkent Kiev'de olası bir saldırıya hazırlık olarak tahliye merkezlerine potasyum iyot hapları dağıtmaya başladı. Nükleer radyasyona maruz kalmadan önce alınması durumunda zararlı radyasyon emilimini engellemeye yardımcı bu haplar, tahliyeye ihtiyaç duyulması halinde radyasyondan etkilenen bölge sakinlerine dağıtılacak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta, Ukrayna'da 4 bölgenin ilhakını duyurmuş, nükleer silah tehdidinin de her zaman bir opsiyon olarak masada durduğunu vurgulamıştı.

TAHLİYE MERKEZLERİNE İYOT HAPLARI DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Putin'in bu açıklamalarına tüm dünyadan tepkiler yükselirken, nükleer felaket korkusu yetkilileri harekete geçirdi. Başkent Kiev'de olası bir Rus nükleer saldırısına hazırlık olarak tahliye merkezlerine potasyum iyot hapları dağıtılmaya başlandı.

ZARARLI RADYASYON EMİLİMİNİ ENGELLEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Potasyum iyot hapları, nükleer radyasyona maruz kalmadan hemen önce veya hemen sonra alınırsa, tiroid bezi tarafından zararlı radyasyon emilimini engellemeye yardımcı olmasıyla biliniyor. Kiev şehir konseyinden yapılan açıklamada, tahliyeye ihtiyaç duyulması halinde, hapların nükleer radyasyondan etkilenen bölge sakinlerine dağıtılacağı bildirildi.

AVRUPA BİRLİĞİ 5.5 MİLYON TABLET GÖNDERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Rus ordusunun son dönemde Ukrayna'da aldığı yenilgilerin, Putin'in Ukrayna'yı boyun eğdirmek için yıkıcı bir nükleer saldırıya başvuracağına dair korkular artırdığı belirtiliyor. Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirmesinin ardından olası bir nükleer felakete karşı Ukrayna'ya 5.5 milyon potasyum iyodür tableti gönderdiğini açıkladı.