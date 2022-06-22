Putin'in en güvendiği albay başından vurulmuş halde bulundu! Nükleer kodları bile ona taşıtıyordu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer çantasını taşıyan Rus albay Vadim Zimin evinde saldırıya uğradı. Başından vurulan 53 yaşındaki albay apar topar hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu belirtildi.

PUTİN'İN EN GÜVENDİĞİ İSİMDİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde uzun yıllardır görev alan Zimin, Putin'e yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde sık sık eşlik ediyordu. Kaynaklardan edinilen bilgilerde ise Zimin'in, Putin'in en güvendiği isim olduğu aktarıldı.

EV HAPSİNDE TUTULUYORDU

Öte yandan Vadim Zimin bir süredir rüşvet aldığı gerekçesi üzerine ev hapsinde tutuluyordu.