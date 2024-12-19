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Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesine sığınan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için getirdiği sert kurallar karşılığında sığınma hakkı verdiği öğrenildi.

Suriye'de Baas rejiminin silahlı muhaliflerin operasyonuyla devrilmesinin ardından ülkede yeni bir dönem başladı. Geçici hükümet ülkede göreve başlarken, devrik lider Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

ESAD'IN MOSKOVA'YI TERK ETMESİ YASAK

Rusya'nın Esad ve ailesinin sığınma talebini kabul ettiği belirtilirken, Kremlin'in sert yasaklar koyduğu öğrenildi. Buna göre, Beşar Esad Rus makamlarının ön onayı olmaksızın siyasi faaliyette bulunması veya Moskova'yı terk etmesi kesinlikle yasaklandı.

RUSYA'DAKİ MAL VARLIKLARINI KULLANAMAYACAK

Esad, ilgili makamlarca bir karar verilinceye kadar taşınır ve taşınmaz varlıklarına erişmekten veya bunları yönetmekten men edildi. Beşar Esad'ın 270 kilogram altın, 2 milyar dolar ve Moskova'nın prestijli gökdelen bölgesinde bulunan "Başkentler Şehri" kompleksindeki 18 dairesi olduğu öğrenildi.

Mahir Esad'a henüz sığınma hakkının verilmediği belirtildi. Kendisi ve ailesi şu anda ev hapsinde. Öte yandan Esma Esad, Rus mahkemesi aracılığıyla boşanma davası açtı ve Moskova'dan Londra'ya gitmek için izin istedi. Talebi halen değerlendiriliyor.

Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMustapha Kose:

işiniz güçünüz yalan haber. bravo size

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Haber YorumlarıZaferbiryol3458 null:

pudin ka ri sı mı yapmiş esadı ?

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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Putin onu diker demedi demeyin

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Haber YorumlarıKadir Aslan:

esma esad ölmemiş miydi

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

kısacası putin suriyenin parasına çökmüş

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