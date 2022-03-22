Ukrayna'nın işgalinde 27. güne girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çok sayıda iddia ortaya atılamaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Putin'in ayıya bindiği iddia edilen fotoğraflar. Sosyal medyada zaman zaman sıkça paylaşılan ve birçok habere konu olan fotoğraflar aslında montaj.

FOTOĞRAF MONTAJ ÇIKTI

Photoshop programında hazırlanan görsel, Vladimir Putin'in 2009 yılında Sibirya tatilinde kaydedilen at üstündeki fotoğrafı kullanılarak montajlanmış. Montajlarda kullanılan ayının görüntüleri ise YouTube'da 1 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan bir videodan alınmış.

Sağdaki fotoğrafın orijinali, soldaki ise montajlanmış hali.

Öte yandan Putin de yaptığı bir açıklamada, "İş atmosferinde çok fazla fotoğrafım var ama hiç kimse bunlarla ilgilenmiyor. Ayıya bindiğim fotoğrafları gördüm, ama ben hiçbir zaman ayıya binmedim'' şeklinde konuşmuştu.

Putin'in ayıya bindiği fotoğrafla ilgili yapılan paylaşımlar ise şöyle;

Doğruluk Kontrolü "Putin'in ayının üzerinde çekildiği iddia edilen fotoğrafı montaj çıktı" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayıya bindiği iddia edilen fotoğrafı sosyal medyada zaman zaman paylaşılıyor. Ancak Putin'in söz konusu fotoğrafı aslında montaj. Fotoğrafın orijinalinde Putin'in ayının değil, bir atın üzerinde olduğu görülüyor."

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