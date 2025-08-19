Putin ile Trump Arasında Yapıcı Telefon Görüşmesi

Güncelleme:
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ve Trump'ın samimi bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Görüşmede Ukrayna krizi ve müzakerelerinin ilerlemesi ele alındı.

KREMLİN Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında samimi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderler ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından Putin ile yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığını kaydetti. Uşakov, görüşmenin Trump'ın inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Putin'in Alaska'da düzenlenen zirvedeki misafirperverliği ve iyi organizasyonu ile Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik kaydedilen ilerleme nedeniyle Trump'a teşekkür ettiğini söyledi.

Trump'ın, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle tamamlanan görüşmeler hakkında Putin'e bilgi verdiğini aktaran Uşakov, "Putin ile Trump, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin devam etmesine desteklerini belirttiler. Her iki lider, doğrudan Rusya ve Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinin seviyesinin yükseltilmesi fikrini müzakere ettiler. Görüşme samimi ve oldukça yapıcı bir şekilde gerçekleşti" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
