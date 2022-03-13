Putin ile ilgili bomba istihbarat bilgisi! Öfke krizlerinin nedeni ağır hastalığı için uygulanan steroid tedavisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin ile ilgili bomba istihbarat bilgisi! Öfke krizlerinin nedeni ağır hastalığı için uygulanan steroid tedavisi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 18. gününde batılı istihbarat kaynaklarından Rusya lideri Putin'in son dönemdeki bazı aşırı tavırları ve davranışlarının arkasındaki sebep ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Putin'in kanser, demans ya da parkinson hastalığıyla mücadele ettiği ve bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak için de steroid tedavisi gördüğü öne sürüldü.

Son aylarda Rusya- Ukrayna gerilimi tırmanırken, 24 Şubat'ta ani bir şafak kararıyla Kiev'e saldırmaya karar veren Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili dikkat çekici bir iddia İngiliz medyasından geldi.

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday, Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ani ve aşırı agresif kararlarının arkasında yatan neden ile ilgili bazı iddiaları bir araya getirdi.

İstihbarat kaynakları ve casuslar, Putin'in çok ciddi bir hastalıkla mücadele etmiş olabileceğini söyledi. Bu iddianın arkasında ise Five Eyes isimli bir istihbarat örgütünün üst düzey isimleri yer aldı. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD'den üst düzey istihbarat yetkililerinin olduğu topluluk, Putin'in savaş kararının psikolojik nedenlerine odaklanılması gerektiğini aktardı.

Putin ile ilgili bomba istihbarat bilgisi! Öfke krizlerinin nedeni ağır hastalığı için uygulanan steroid tedavisi

İddiaya göre Putin'in kanser, demans ya da parkinson hastalığıyla mücadele ettiği ve bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak için de steroid tedavisi gördüğü belirtildi. Fakat raporlarda, Putin'in hem son dönemde şişkin ve yorgun gözükmesi hem de kendisini ziyaret edenlerle sosyal mesafe kurallarını çok aşırı bir şekilde uygulamasının arkasında steroid tedavisi kaynaklı öfke ve şiddet patlamaları olduğu öne sürüldü.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde 69 yaşındaki Putin'in yüzü ve boynundaki şişkinliğin de steroidin çok uzun süreli kullanılması sonrasında oluşan yan etki olduğu belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Putin, İngiltere, Ukrayna, Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

Eğrioturdoğrukonuş:

İddiaları ortaya atan kesin İngiliz istihbaratı ve İngiliz medyasıdır.

Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
Cem:

ukrayna son yıllarda gelişti neden kendini batıya muhtaç hissediyor anlamış degilim. Batı yardımı olmadanda ukrayna çok güzel bir ülke

Cevap Yaz 2 25 Yayından Kaldır
adana 01:

Avrupa ülkeleri çenesini boşuna yorup konuşmasın, PUTİN ülkesi için doğru olanı yapıp yanı başında nato yu istemiyor, bunu anşamak bu kadar zor değil, bizde suriyede pkk devleti istemedik girdik şuan sınır boyu ordayız

Cevap Yaz 17 68 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title