Putin ile ilgili bomba istihbarat bilgisi! Öfke krizlerinin nedeni ağır hastalığı için uygulanan steroid tedavisi

Son aylarda Rusya- Ukrayna gerilimi tırmanırken, 24 Şubat'ta ani bir şafak kararıyla Kiev'e saldırmaya karar veren Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili dikkat çekici bir iddia İngiliz medyasından geldi.

PUTİN'İN AGRESİF KARARLARI MASAYA YATIRILDI

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday, Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ani ve aşırı agresif kararlarının arkasında yatan neden ile ilgili bazı iddiaları bir araya getirdi.

"ÇOK CİDDİ BİR HASTALIKLA MÜCADELE ETMİŞ OLABİLİR"

İstihbarat kaynakları ve casuslar, Putin'in çok ciddi bir hastalıkla mücadele etmiş olabileceğini söyledi. Bu iddianın arkasında ise Five Eyes isimli bir istihbarat örgütünün üst düzey isimleri yer aldı. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD'den üst düzey istihbarat yetkililerinin olduğu topluluk, Putin'in savaş kararının psikolojik nedenlerine odaklanılması gerektiğini aktardı.

KANSER, DEMANS YA DA PARKİNSON...

İddiaya göre Putin'in kanser, demans ya da parkinson hastalığıyla mücadele ettiği ve bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak için de steroid tedavisi gördüğü belirtildi. Fakat raporlarda, Putin'in hem son dönemde şişkin ve yorgun gözükmesi hem de kendisini ziyaret edenlerle sosyal mesafe kurallarını çok aşırı bir şekilde uygulamasının arkasında steroid tedavisi kaynaklı öfke ve şiddet patlamaları olduğu öne sürüldü.

STEROİDİN UZUN SÜRELİ KULLANILMASI KAYNAKLI

İngiliz medyasında yer alan haberlerde 69 yaşındaki Putin'in yüzü ve boynundaki şişkinliğin de steroidin çok uzun süreli kullanılması sonrasında oluşan yan etki olduğu belirtildi.