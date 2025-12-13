Haberler

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Güncelleme:
Putin, Aşkabat'taki Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda mikrofonun kapalı olması nedeniyle yaklaşık 34 saniye boyunca konuşmasına başlayamadı. Yüzü şekilden şekle giren Putin'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere çıktığı kürsüde teknik bir aksaklık yaşadı. Alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Putin, konuşmasına başlamak istedi ancak mikrofonun kapalı olması nedeniyle sesi salona iletilmedi.

34 SANİYE SÜREN SESSİZLİK

Putin, konuşmasına birkaç kez başlamaya çalıştı. Salonda bulunan liderler ve heyetler, Putin'in dudaklarının hareket ettiğini ancak herhangi bir ses gelmediğini fark etti. Yaklaşık 34 saniye süren sessizlik sırasında Putin, durumu anlayarak etrafına bakıp yardım istedi.

Putin, Forumda Mikrofonu Kapalı Olduğu İçin Konuşmaya Başlayamadı

OLAN BİTENİ ÖYLECE İZLEDİLER

O anlarda aralarında NATO ülkelerinin liderlerinin de bulunduğu 16 devlet ve hükümet başkanı, yaşanan durumu sessizce izledi. Salondan herhangi bir müdahale gelmemesi dikkat çekti.

Putin, Forumda Mikrofonu Kapalı Olduğu İçin Konuşmaya Başlayamadı

GÖREVLİ MÜDAHALE ETTİ

Bir süre sonra Putin'e yakın bir görevli kürsüye yaklaşarak mikrofonun açma düğmesini işaret etti. Mikrofonun açılmasının ardından Putin konuşmasına başlayarak kısa bir şekilde "Teşekkür ederim" dedi.

Yaşanan anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler, kullanıcılar tarafından çok sayıda yorumla paylaşılırken, Azerbaycan merkezli Minval haber ajansı Putin'in yanlış düğmeye bastığını ve yaklaşık bir dakika boyunca konuştuğunu ancak ses çıkmadığını aktardı.

