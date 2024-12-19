Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum

Suriye'de silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından ülkesinden kaçan Beşar Esad'a kucak açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgedeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYE'DE ASLA YENİLGİYE UĞRAMADIK"

Rusya'nın Suriye'de yenilgiye uğramadığını belirten Putin, Suriye'ye 10 yıl önce terörist gruplarını yok etmek için girdiklerini söyleyerek, "Genel olarak hedefimize ulaştık. Esed rejimi birlikleriyle ile çatışan gruplar bile değişti. Avrupa ülkeleri ve ABD, bu gruplarla ilişki kurmak istiyor. Eğer bu gruplar terör örgütleri ise neden bunu yapmak istiyorsunuz? Onlar değişti demek. Bu da hedeflere ulaşıldığı anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

"HALEP'E 350 MUHALİF SAVAŞÇI GİRDİ"

Suriye'deki muhalif güçlerin hızlı ilerlediğine işaret eden Putin, "Halep'e 350 muhalif savaşçı girdi, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birlikler ise savaşmadan geri çekildi, kendi pozisyonlarını patlattı ve gitti. Benzer durum tüm Suriye'de yaşandı." dedi.

"4 BİN İRAN YANLISI SAVAŞÇIYI TAHRAN'A GÖTÜRDÜK"

İran'ın eskiden kendi birliklerini Suriye'ye ulaştırma konusunda Rusya'dan yardım istediğini anlatan Putin, "Şimdi ise onlar (İranlılar) bu birliklerin Suriye'den çıkarılmasını bizden istedi. Hmeymim hava üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a götürdük. İran yanlısı grupların bir kısmı savaşmadan Lübnan'a, diğer kısmı da Irak'a gitti." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki durumun "basit olmadığını" kaydeden Putin, bu ülkede barış ve istikrarın sağlanacağı umudunu paylaşarak "Suriye'deki durumu kontrol altında tutan tüm gruplar ve bölge ülkeleri ile temasları sürdürüyoruz. Bunların birçoğu, üslerimizin Suriye'de kalmasından yana. Bunu düşüneceğiz. Ülkedeki durumu kontrol eden ve gelecekte kontrol edecek siyasi gruplarla ilişkilerin ne yönde ilerleyeceği konusunda karar vermeliyiz. Çıkarlarımızın uyuşması gerekiyor." diye konuştu.

"BEŞAR ESAD İLE HENÜZ GÖRÜŞMEDİM"

Ortaklara Rusya'ya ait Hmeymim hava üssünün Suriye'ye insani yardımın ulaştırılması için kullanılmasını teklif ettiklerini dile getiren Putin, "Bu teklif anlayışla ve ortak çalışmaların organize edilmesi talebiyle karşılandı. Bu, Tartus üssü için de geçerli." ifadelerini kullandı. Putin, Rusya'ya ailesiyle sığınan Beşşar Esed ile henüz görüşmediğini ancak bunu yapmayı planladığını söyledi.

"SURİYE'DE ASIL KAZANAN İSRAİL OLDU"

Suriye'de esas kazananın İsrail olduğunu da belirten Putin, "Bölgedeki mevcut durumdan en çok yararlanan onlar oldu" dedi.

"ERDOĞAN İLE BÖLGEDEKİ DURUMU MUTLAKA GÖRÜŞTÜK"

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştünüz mü?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Putin "Sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum. Bölgedeki durumu mutlaka görüştük" ifadelerini kullandı.