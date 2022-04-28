Putin'e yakın gazeteciden "9 Mayıs" kutlamaları yapmama kararı alan Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
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Sovyetler Birliği'nin 1945'te Nazileri yenilgiye uğrattığı gün olan 9 Mayıs, Rusya ve eski SSCB ülkelerinde Zafer Günü olarak kutlanıyor. Bu sene Kazakistan, başkent Nur Sultan'da 9 Mayıs için askeri geçit töreni yapılmayacağını açıkladı. Bu duruma tepki gösteren Rus Devlet medyası Sputnik Genel Yayın yönetmeni Simonyan'ın eşi ve gazeteci Tigran Keosayan, Kazakistan'ı "Ukrayna'ya dikkatli bakın" diyerek tehdit etti.
2. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı gün olan 9 Mayıs, yıllardır Zafer Günü olarak kutlanıyor. SSCB'nin dağılmasından sonra eski Sovyet ülkelerinin halkları da bugünü kutlamaya devam etti.
KAZAKİSTAN, 9 MAYIS KUTLAMALARI YAPMAYACAK
Ancak bu sene yapılacak kutlamalara Kazakistan'ın, aldığı karar damga vurdu. 7 ve 9 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da askeri geçit töreni planlanmadığı açıklandı. Bakanlık, törenlerin neden iptal edildiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.
"UKRAYNA'YA DİKKATLİ BAKIN"
Bu gelişmenin ardından Rus Devlet medyası Sputnik ve RT genel Yayın yönetmeni Margarita Simonyan'ın eşi,gazeteci Tigran Keosayan, Kazakistan'ı nankörlükle suçlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Keosayan, " Ukrayna'ya dikkatli bakın" diyerek Kazakistan'ı tehdit etti.