Putin'e yakın gazeteciden "9 Mayıs" kutlamaları yapmama kararı alan Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın

2. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı gün olan 9 Mayıs, yıllardır Zafer Günü olarak kutlanıyor. SSCB'nin dağılmasından sonra eski Sovyet ülkelerinin halkları da bugünü kutlamaya devam etti.

KAZAKİSTAN, 9 MAYIS KUTLAMALARI YAPMAYACAK

Ancak bu sene yapılacak kutlamalara Kazakistan'ın, aldığı karar damga vurdu. 7 ve 9 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da askeri geçit töreni planlanmadığı açıklandı. Bakanlık, törenlerin neden iptal edildiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

"UKRAYNA'YA DİKKATLİ BAKIN"

Bu gelişmenin ardından Rus Devlet medyası Sputnik ve RT genel Yayın yönetmeni Margarita Simonyan'ın eşi,gazeteci Tigran Keosayan, Kazakistan'ı nankörlükle suçlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Keosayan, " Ukrayna'ya dikkatli bakın" diyerek Kazakistan'ı tehdit etti.