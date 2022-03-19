Putin'den Kremlin'de işçi kıyımı! Zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı - Haberler

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Putin'den Kremlin'de işçi kıyımı! Zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ülkesinin Ukrayna'ya işgali süreden Putin'in kendisini zehirlemelerinden şüphelendiği 1000 kişiyi işten çıkardığı belirtildi. İşten çıkarılanlar arasında aşçıların yanı sıra çamaşırhane çalışanlarının da olduğu belirtiliyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tüm hızıyla devam ediyor. Gözler bir yandan müzakerelere çevrilirken, diğer yandan Kiev sınırına dayanan Rus ordusunun nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

PUTİN HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

İngiliz basınında yer alan habere göre bu gelişmelerin yaşandığı sırada Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ölüm korkusu yaşayan Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'de büyük bir işçi kıyımı gerçekleştirdiği ve yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkardığı belirtildi.

ARALARINDA AŞÇILAR VE SEKRETERLER VAR

Putin'in işten çıkardığı Kremlin çalışanları arasında sadece aşçıların değil aynı zamanda çamaşırhane çalışanları, sekreterler ve korumaların da olduğu belirtildi. Putin'in bu kişilerin kendisini zehirlemesinden korktuğu öne sürüldü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Putin, Rusya, Dünya, Haberler

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