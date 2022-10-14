8 aydır Ukrayna ile savaşta olan Putin'den tansiyonu düşürecek sözler: Ukrayna'yı yok etme gibi bir amacımız yok
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Astana zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Putin yaptığı açıklamada, "Amacımız Ukrayna'yı yok etmek değil. Şu anda Ukrayna'ya büyük saldırılara ihtiyaç yok" dedi.
Rus lider Putin Astana Zirvesi'nin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'daki amacı hakkında net konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında ''NATO ile doğrudan çatışma küresel felaketle sonuçlanır'' dedi. Putin burada Almanya'ya da değinerek, ''Ukrayna konusunda büyük hata yapıyorlar" ifadelerini kullanırken Putin Ukrayna'daki sürece ilişkin ayrıca "Bugün yaşananlar hoş değil ancak doğru olanı, yapmamız gerekeni yapıyoruz" dedi. Putin, pişmanlıkları olup olmadığı sorusunda ise "Hayır" yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ile esir takasındaki rolü için minnettarız, kendisi tahıl krizi konusunda da aktif rol oynadı" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca "Ukrayna müzakereler için hazır ise arabuluculuk çabaları gerekecek" söylemlerini kullanırken ''Ukrayna'yı yok erme gibi bir hedefimiz yok'' dedi.
G20 Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin ise Putin henüz kararını vermediğini belirtti. Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmesi için bir neden olmadığını da vurgularken G-20 Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına da karar vermediğini ekledi. Biden da önceki günlerde Putin ile görüşmeyeceğini açıklamıştı.
Rusya'daki seferberlik sürecine değinen Putin, "Yeni bir kısmi seferberlik ilanı düşünmüyoruz. Kısmi seferberlik kapsamında askere alımlar 2 hafta içinde tamamlanacak" dedi.