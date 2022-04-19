Putin'den dünyayı ayağa kaldıracak karar! Onlarca sivili katleden "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 55. gününde Rus lider Vladimir Putin'den dünyayı ayağa kaldıran bir hamle daha geldi. Ukrayna'nın Buça kasabasında yapılan katliamın baş şüphelisi olarak anılan Yarbay Azatbek Omurbekov'a "Muhafız" unvanı veren kararnameyi imzalayan Putin, 64. Motorlu Tüfek Tugayı'nın ülkeyi ve devlet çıkarlarını korumada kitlesel kahramanlık gösterdiğini ifade etti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça'da Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunmasının yankıları sürüyor.
Dünya tabiri caizse haftalardır bu bölgeden gelen görüntülerin şoku içerisinde. Yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı cansız bedenlerinin bulunması üzerine Ukrayna harekete geçmiş ve katliamın arkasındaki kişiyi belirlemek için çalışma başlatmıştı. Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirlemişti.
Putin'in 'Buça kasabı' olarak anılan Omurbekov için nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyordu. Omurbekov ve komutasındaki askerle ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'den tepki çeken bir adım geldi.
Putin 64. Motorlu Tüfek Tugayı'na 'Muhafız' unvanı verdi. Putin tarafından imzalanan bir başkanlık kararnamesinde söz konusu birliğin ülkeyi ve devlet çıkarlarını korumada kitlesel kahramanlık gösterdiği bilgisine yer verildi. Putin'in bu adımı dünya kamuoyunda kısa sürede tepkilere neden oldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini duyurmuştu. Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı; 'Provokasyonun ustaları kimlerdir? Elbette ABD ve NATO.'
Rusya Savunma Bakanlığı ise Buça'dan gelen görüntüler için 'provokasyon ve kurgu' ifadesini kullanarak 'Rus askerlerinin tek bir bölge sakinine bile zarar vermediğini, aksine sivillere insani yardım dağıttığını' belirtmişti.