Putin'den dikkat çeken istek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti

Suriye'de başlayan ve hızla ilerleyen çatışmalar gözleri Türkiye'ye çevirdi. Bölgede terörle en sert mücadeleyi veren ülkelerden olan Türkiye'den Rusya da terör konusunda yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de şiddeti giderek artan çatışmalar üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

"DİPLOMASİYE DAHA FAZLA ALAN AÇILMALI"

Erdoğan'ın Putin'e Türkiye'nin bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken, öte yandan Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını belirttiği ve bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye hükümetinin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini aktardığı bildirildi.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirtti.

PUTIN'DEN DİKKAT ÇEKEN İSTEK

CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy, İletişim Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada değinilmeyen önemli bir detayı paylaştı. Paksoy, Kremlin'e dayandırdığı paylaşımında görüşme esnasında Putin'in Erdoğan'a "terörist grupların Suriye hükümetine yönelik saldırganlığının en kısa sürede durdurulması gerektiğini" söylediğini iddia etti.