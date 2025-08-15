"Ateşkes" sorusuna Putin'den bomba yanıt! Hem de Trump'ın yanında

'Ateşkes' sorusuna Putin'den bomba yanıt! Hem de Trump'ın yanında
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump, Alaska'daki görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Putin, bir gazetecinin, "Sayın Putin, ateşkesi kabul edecek misiniz? Daha fazla sivil öldürmeye devam edecek misiniz?" sorusuna yanıtı dikkat çekti. Putin, "Duyamadım" anlamında kulağını tuttu.

Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği Rusya Devlet Başkanı Putin-ABD Başkanı Donald Trump zirvesi Alaska'da başladı. İki lider, görüşmenin gerçekleşeceği Elmendorf-Richardson Üssü'ne kırmızı halıda yan yana geldi.

ATEŞKES SORUSUNA PUTİN'DEN BOMBA YANIT

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI MASADA

Görüşmede 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Trump, görüşmeye saatler kala Fox News'e verdiği demeçte, bugün Alaska'da yapılacak ABD-Rusya zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Putin ile görüşmek üzere yolda olduğunu, görüşmenin iyi geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim. Ateşkes görmek istiyorum, bugün görmezsem mutlu olmam. Putin ile görüşmemiz iyi gitmezse ayrılırım" ifadelerini kullandı.

