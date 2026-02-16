Haberler

Putin, Cenevre'ye giden heyetle temas halinde

Putin, Cenevre'ye giden heyetle temas halinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Putin'in Cenevre'deki müzakerelerle ilgili heyete ayrıntılı talimatlar verdiğini açıkladı. Heyette üst düzey yetkililer yer alıyor.

KREMLİN Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cenevre'ye giden heyetle temas halinde olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. İsviçre'nin Cenevre kentindeki müzakerelerde, daha geniş bir yelpazede konuların ele alınacağını belirten Peskov, "Buna, topraklar ve taleplerimizle ilgili diğer başlıca konular dahil" dedi.

Peskov, Cenevre'ye giden Rus heyetinin genişletildiğini vurgulayarak, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in yanı sıra, heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve diğer yetkililerin yer alacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cenevre'ye giden heyete ayrıntılı talimatlar verdiğini aktaran Peskov, Putin'in Rus müzakerecilerle temas halinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar