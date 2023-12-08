Putin, beşinci dönem için adaylığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına katılan askerler için düzenlenen bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, beşinci dönem için aday olacağını açıkladı. Putin'in yeniden seçilmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevdeki beşinci dönemi için yeniden aday olacağını açıkladı.

Putin, Ukrayna savaşına katılan askerler için düzenlenen bir ödül töreninde konuştu.

Seçim komisyonu yetkilileri Perşembe günü başkanlık seçimlerinin 15-17 Mart 2024'te yapılacağını açıklamıştı.

Muhalefetin neredeyse hiç olmadığı ve Rus medyasının kontrolü altında olduğu mevcut koşullarda 71 yaşındaki Putin'in yeniden seçilmesinin beklendiği belirtiliyor.

Putin 2000-2008 yılları arasında devlet başkanlığı yapmış, iki dönem kuralı nedeniyle bir dönem başbakanlık görevinde kalıp 2012'de yeniden bu göreve dönmüştü.

Rusya Anayasası 2020 yılında değiştirilerek başkanlık süresi dört yıldan altı yıla çıkarıldı ve Putin'in önceki görev sürelerinin göz ardı edilerek gelecek yıl yeniden aday olması için temiz bir sayfa açıldı.

Seçimi kazanması halinde Putin 2030'a kadar başkanlık görevini sürdürecek. Tekrar aday olmaya karar verir ve seçilirse 2036'ya kadar altı yıl daha görev yapabilecek.

Eski bir KGB görevlisi olan Putin'in, Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali ve bunun sonucunda Batı ile yaşadığı anlaşmazlığın yarattığı sorunların ortasında başkanlık için yeniden aday olması bekleniyordu.

Muhaliflerini ortadan kaldırma, sürgüne ya da cezaevine gönderme gibi yöntemlerle ortadan kaldıran Putin'in ciddi bir muhalefetle karşılaşması pek olası görünmüyor.

Seçim komisyonunun seçim tarihini açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "şaşırtıcı" sayıda insanın Putin'in lider olarak devam etmesini istediğini söyledi.

Putin'in kendi adaylığını açıklaması da uzun sürmedi.

Putin, Ukrayna savaş gazilerine madalya vermek üzere Kremlin'de düzenlenen törenin ardından yapılan gayrı resmi toplantıda konuştu.

"Şimdi karar alma zamanı. Rusya Federasyonu başkanlığı için aday olacağım" diyen Putin'in açıklamaları Rus televizyonlarında yayınlandı.

Putin 1999 yılı sonunda hasta selefi Boris Yeltsin tarafından devlet başkanlığına getirilmişti.