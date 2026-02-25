Haberler

Putin: Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma çabaları başarısız

Putin: Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma çabaları başarısız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen toplantıda, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü stratejik yenilgi çabalarının başarısız olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'ye giden doğal gaz boru hatlarının güvenliğinin tehlikede olduğunu vurguladı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma çabaları başarısız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısına katıldı. Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı kişilerin Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğunu vurgulayan Putin, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğal gaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin uyarı yaptı. Putin, "Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'yı ve Ukrayna'ya destek veren diğer ülkeleri müzakere sürecini baltalamakla suçlayan Putin, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için çabaların sürdüğünü bildirdi. Putin, "En üst noktaya kadar bunu zorlayacaklar ama başaramayacaklar. Bir türlü sakinleşmediler. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımları baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu.

Putin ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii personelinin güvenliğinin arttırılması ile Rus sınırlarının korunmasına yönelik talimat verdiğini de belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi

Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın
Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı

Milli yıldızımızın zor anları! Söylenenler karşısında şoke oldu