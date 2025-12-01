Putin, ABD Özel Temsilcisi ile Görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın öğleden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u kabul edeceğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya