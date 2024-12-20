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Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki son durumla ilgili ilk kez konuşan Rusya lideri Putin konuşmasında 4 bin İran yanlısı militanı Tahran'a götürdüklerini söylemişti. Devrim Muhafızları Ordusu, Putin'in söylediği sözlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki gelişmelerle ilgili ilk geniş kapsamlı açıklamasını dün yapmıştı. Ülkesinin Suriye'deki konumuyla ilgili bilgi veren Putin, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin Rusya için bir yenilgi anlamına gelmediğini söylemişti.

"4 BİN İRAN YANLISI MİLİTANI TAHRAN'A GÖTÜRDÜK"

Vladimir Putin, Suriye'de Esad düşmeden önce toplamda 30 bin rejim askerinin ve İran yanlısı milisin savaşmadan geri çekildiğini belirtmiş ve kendilerinin 4 bin İran yanlısı militanı Tahran'a götürdüklerini öne sürmüştü.

DEVRİM MUHAFIZLARI İDDİAYI YALANLADI

İran tarafından ise Putin'in bu açıklamalarına yalanlama geldi. Putin'in Suriye'de 4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdükleri yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Devrim Muhafızları Ordusu, ülkedeki son çatışmalarda 15 askeri danışmanlarının hayatını kaybettiğini iddia etti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti. Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti. Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.

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