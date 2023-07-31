Putin: 2023 yılında 30 yeni gemi donanmaya katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin deniz kuvvetlerini güçlendirme hedefleri doğrultusunda donanmaya 2023 yılında 30 yeni geminin daha katılacağını söyledi. Putin, Pazar günü Rus Donanma Günü münasebetiyle St. Petersburg'da düzenlenen ana donanma geçit töreninde söz konusu açıklamayı yaptı. Putin, Merkür korveti de dahil olmak üzere farklı sınıflardan 30 geminin donanmaya katılacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin deniz kuvvetlerini güçlendirme hedefleri doğrultusunda donanmaya 2023 yılında 30 yeni geminin daha katılacağını söyledi.

Putin, Pazar günü Rus Donanma Günü münasebetiyle St. Petersburg'da düzenlenen ana donanma geçit töreninde söz konusu açıklamayı yaptı. Putin, Merkür korveti de dahil olmak üzere farklı sınıflardan 30 geminin donanmaya katılacağını belirtti.

St. Petersburg'daki donanma geçit töreni iki bölüm halinde yapıldı. Denizdeki geçit töreni 45 gemi, denizaltı ve diğer deniz araçları ile yapılırken, karadaki geçit törenine yaklaşık 3.000 asker katıldı.

St. Petersburg'daki donanma geçit törenini, 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi'ne katılan bazı Afrikalı devlet başkanları ve hükümet yetkilileri de izledi.

St. Petersburg'un yanı sıra Vladivostok, Baltiysk ve başka kentlerde de Rus Donanma Günü'nü kutlamak üzere geçit törenleri düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri St. Petersburg ve Vladivostok'tan bildiriyor. (XHTV)