Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak: Avrupa'nın Çin ile rekabet edebilmesi mümkün değil

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Haberler.com'a konuk olduğu programda batı ülkelerinde yaşanan ekonomik krizleri yorumladı. Yumuşak, şu ifadeleri kullandı;

"AVRUPA'NIN ÇİN İLE REKABET EDEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"Çin patent ve telif konusunda uzun süredir diretiyor, dolayısıyla Avrupa ve ABD'nin olduğu teknolojileri taklit ederek kullanıyor. Bu anlamda ciddi imkanlara sahip. Dış ticaret fazlası veriyor. Kritik sektörleri de desteklediği için Avrupa'nın mevcut koşulları altında Çin ile rekabet edebilmesi çok mümkün değil."