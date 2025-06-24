Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı

Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı
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Haberler.com ekranlarında sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Esat Arslan, İsrail ile İran arasında 12 gündür süren karşılıklı çatışmalar ve alınan ateşkes kararına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Arslan, "Gazze'ye, Suriye'ye yaptıklarını İran'a da yapacaklarını zannettiler ama fevkalade yanıldılar" dedi.

Haberler.com ekranlarında sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Esat Arslan, İsrail ile İran arasında 12 gündür süren çatışmalar ve alınan ateşkes kararına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN'I DA SURİYE GİBİ ZANNETTİLER FEVKALADE YANILDILAR"

İsrail'in yanıldığını belirten Arslan şu ifadeleri kullandı: "Aslında Gazze'ye yaptıklarını, Suriye'ye yaptıklarını, Irak'ın tamamıyla hiçbir şeyi karşı koyma refleksi üretemeyeceğini bilen bir durumda bunu İran'a da yapacaklarını zannettiler. Fevkalade yanıldılar. Fevkalade. İran dediğiniz 1.5 milyon kilometrekarelik, Türkiye'nin iki katı kadar bir arazi ve 90 milyon insan yaşayan bir ülke. Baktık ki meydanlarda İran coğrafyasında bomba attıkça ne oldu? Meydanları dolduran bir halk gördük"

"BATI KAFASI HALA ORYANTALİST BİR FELSEFEYLE OLAYA YAKLAŞIYOR"

Haçlı Seferleri'ne değinen Arslan, "Batı kafası hala oryantalist bir felsefeyle bu işi algılamaktı. Oryantalist felsefe nedir? Batı'daki öğrendiğiniz materyalist bir bilgi birikimi, dünyevi bilgi birikimiyle Doğu'daki sorunlarını çözmek, 'Ben sizi terbiye ederim' mantığı olmuştur. Efendim bu Doğu'da sökmez. Yani Haçlı Seferleri'nin kazananı kim olmuştur? Yani tabii ki bölgedeki Ortodokslar ve Müslümanlar olmuştur" diye konuştu.

"BUNLARIN ATEŞKESİN İHLALİ OLARAK KABUL EDİLMEMESİ GEREKİR"

İran'ın ateşkes kararının ardından İsrail'e füze attığı iddialarını yalanmasını değerlendiren Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Ben önceden şunu söylemiştim; ateşkes, ateş kesilecek kes, silah bırakılacak bırak böyle bir şey değildir. Çünkü buna muhalif olanlar vardır. İçlerinden bir tanesi 'Hayır, savaş devam etmelidir' diyerek elindeki füzeleri füze komutanları bile ateşleyebilir. Böyle şeyler yaşanabilir demiştim. Ancak bunlar ateşkesin ihlali olarak kabul edilmemesi gerekir. Bence de böyle oldu. Yalanlama da İran'ın demek ki böyle bir şeye atılmadığını göstermektedir"

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Dünya
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