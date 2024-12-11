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Prof. Dr. Dönmez: Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak

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Prof. Dr. Rasim Özgür Dönmez, Suriye'deki siyasi ve toplumsal gelişmeleri değerlendirdi. Küresel gelişmelerin Suriye rejiminin garantör güçleri olan Rusya ve İran'ın zayıflamasına neden olduğunu belirtti ve yeni bir siyasi düzenin önünü açtığını ifade etti.

Haberler.com stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Rasim Özgür Dönmez, Suriye'deki siyasi ve toplumsal gelişmeleri değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

"RUSYA VE İRAN ZAYIFLIYOR, YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

Prof. Dr. Dönmez, küresel gelişmelerin Suriye rejiminin garantör güçleri olan Rusya ve İran'ın zayıflamasına neden olduğunu belirtti. Bu durumun ülkede yeni bir siyasi düzenin önünü açtığını ifade eden Dönmez, "Suriye derin devleti, Esad'sız bir sürece karar verdi. Türkiye, Esad ailesinin Suriye'den gönderilmesinde aktif rol oynadı" dedi.

Prof. Dr. Dönmez: Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak

"FEDERATİF YÖNETİM MODELİ GELİYOR"

Suriye'de federatif bir yönetim modeline geçileceğini vurgulayan Dönmez, "Tüm aktörler federasyon konusunda anlaşmaya vardı. Üçlü bir federasyon yapısı kurulacak ve Davut Koridoru sayesinde Suriye'den Akdeniz'e bir geçiş sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE BİR GÖÇ OLACAK"

Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde önemli bir rol üstleneceğini belirten Dönmez, Türk işadamlarının bu süreçte büyük projelere imza atacağını söyledi. Ayrıca, Suriye'den Türkiye'ye yeni bir göç dalgası yaşanabileceğini ifade eden Dönmez, Türkiye'nin burada kalıcı bir Suriye nüfusuna ihtiyacı olabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Dönmez: Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak
Haberler.com / Şevval Çelik - Dünya
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Prof. Dr. Rasim Dönmez: Suriye'den Türkiye'ye bir göç olacak!
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Akp nin kalıcı arap ve afgan politikasını bilen üniversite hocası kılıklı şahıs şahsına göre olması gerekenleri ve israilin planlarını yazmış. Satılık kalem.

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