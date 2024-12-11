Prof. Dr. Dönmez: Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak

Haberler.com stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Rasim Özgür Dönmez, Suriye'deki siyasi ve toplumsal gelişmeleri değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

"RUSYA VE İRAN ZAYIFLIYOR, YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

Prof. Dr. Dönmez, küresel gelişmelerin Suriye rejiminin garantör güçleri olan Rusya ve İran'ın zayıflamasına neden olduğunu belirtti. Bu durumun ülkede yeni bir siyasi düzenin önünü açtığını ifade eden Dönmez, "Suriye derin devleti, Esad'sız bir sürece karar verdi. Türkiye, Esad ailesinin Suriye'den gönderilmesinde aktif rol oynadı" dedi.

"FEDERATİF YÖNETİM MODELİ GELİYOR"

Suriye'de federatif bir yönetim modeline geçileceğini vurgulayan Dönmez, "Tüm aktörler federasyon konusunda anlaşmaya vardı. Üçlü bir federasyon yapısı kurulacak ve Davut Koridoru sayesinde Suriye'den Akdeniz'e bir geçiş sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE BİR GÖÇ OLACAK"

Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde önemli bir rol üstleneceğini belirten Dönmez, Türk işadamlarının bu süreçte büyük projelere imza atacağını söyledi. Ayrıca, Suriye'den Türkiye'ye yeni bir göç dalgası yaşanabileceğini ifade eden Dönmez, Türkiye'nin burada kalıcı bir Suriye nüfusuna ihtiyacı olabileceğini dile getirdi.