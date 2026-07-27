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Çolakoğlu: ŞİÖ Batı dışı dünyanın sesi oldu

Çolakoğlu: ŞİÖ Batı dışı dünyanın sesi oldu
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HONG Kong Baptist Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, “Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Batı dışı dünyanın kendi sesini, kendi tonunu, uluslararası sistemdeki yerini vurguladığı bir platform haline geldi” dedi.

HONG Kong Baptist Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Batı dışı dünyanın kendi sesini, kendi tonunu, uluslararası sistemdeki yerini vurguladığı bir platform haline geldi" dedi.

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) kuruluşunun 25'inci yıl dönümü kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Medya ve Analitik Merkezler Forumu devam ediyor.

Kırgızistan'ın ulusal haber ajansı Kabar ile Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın ortaklaşa düzenlediği etkinliğe katılan Hong Kong Baptist Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, zirveye ve ŞİÖ'nün çalışmalarına ilişkin değerlendirme yaptı.

'GENİŞ BİR ALANA BAKIYOR'

Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, "Şanghay İşbirliği Örgütü 2000'li yılların başında, bir Avrasya İş Birliği Örgütü olarak başladı. Giderek evrildi. Bir Asya örgütüne hatta Avrupa ve Doğu Avrupa'yı kapsayan bir örgüte doğru evrildi. Başta Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği bu örgüte daha sonra Hindistan ve Pakistan'ın dahil olmasıyla genel bir Asya örgütüne dönüştüğünü görüyoruz. Örgütün temel hedefleri arasında sınır güvenliğinden ekonomik iş birliğine kadar çok geniş bir alan var. Özellikle Rusya ve Çin'in başını çektiği bir örgüt olduğu için hem NATO'yla hem de Avrupa Birliği'yle karşılaştırıldı. Bu anlamda Şanghay İşbirliği Örgütü bu anlamda bir platform" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK'

Prof. Dr. Çolakoğlu, "Kuruluşundan bugüne gelişerek gelmesi ve üye sayısının artması bu anlamda örgütle ilgili beklentileri arttırdı. Şanghay İşbirliği Örgütü, Batı dışı dünyanın kendi sesini, kendi tonunu uluslararası sistemdeki yerini vurguladığı bir platform haline geldi. Bu liderler zirvesi öncesinde çok hazırlık toplantısı veya etkinlikler yapılıyor. Şu an katılmakta olduğumuz etkinlik de medya ve düşünce kuruluşları toplantısı. Her zirve öncesinde yıllık olarak bu toplantılar yapılıyor. Burada özellikle zirve öncesinde gündemler tartışıyor. Üye ülkeler ve ortak ülkeler çeşitli medya mensupları bu toplantıda düşünceleri tartışma fırsatı buluyor. Buradan çıkan sonuçlar ülkelerle paylaşılıyor. Bunun hazırlık toplantısı olarak görebiliriz. Bu yönüyle zirve öncesinde önemli bir etkinlik diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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