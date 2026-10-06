Priştine'de UÇK kararı protestosunda polisle çatışma çıktı, 12 kişi yaralandı

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(ANKARA) - Kosova'da eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de aralarında bulunduğu eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) liderlerini yargılayan mahkemenin yetkilerini sınırlandıracak yasa değişikliğinin parlamentoda ikinci oylama aşamasına geçememesi üzerine başkent Priştine'de yüzlerce kişi, Lahey merkezli Kosova Özel Daireleri'nin yetkilerinin sınırlandırılması talebiyle protesto düzenledi. Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda biri polis 12 kişi yaralandı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, eski UÇK liderlerini yargılayan Lahey merkezli Kosova Özel Daireleri'nin yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan yasal düzenlemenin parlamentodan geçememesi üzerine düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Olaylarda biri polis 12 kişi yaralandı.

Yüzlerce kişi, Kosova Parlamentosu'nun önünde dün gece toplandı. Haftalardır devam eden protestolar sırasında bazı göstericilerin meşale ve havai fişek atması üzerine polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler Arnavutluk ve UÇK bayrakları taşırken, "Yasa için oy verin" yazılı pankartlar açtı.

Kosova medyasına göre Priştine'deki bir acil yardım merkezinin yöneticisi Naser Syla, olaylarda 1 polis ile 11 sivilin yaralandığını, yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

THAÇ İ KARA RINI N ARD I NDAN PROTESTOLAR

Kosova'daki gerilim, Lahey'deki mahkemenin eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile üç eski UÇK komutanını, 1998-1999 Kosova Savaşı sırasında işlenen savaş suçlarından mahkum etmesinin ardından yükseldi. Eski 4 UÇK liderine 13 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Kosova Parlamentosu eylül sonunda kararları oy birliğiyle kınarken, ülkede 20 günü aşkın süredir kararlara karşı protestolar düzenleniyor.

Ana muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK), bunun üzerine Kosova Özel Daireleri'nin yetkilerini sınırlandıracak yasa değişikliği önerdi. Düzenleme, mahkemenin verebileceği azami hapis cezasının 15 yılla sınırlandırılmasını, kararlara Kosova Yüksek Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilmesini ve hükümlülerin cezalarını Kosova'da çekebilmesini öngörüyor.

Parlamentoda dün düzenlemeye ilişkin ilk oylamanın ardından teklifin ikinci aşamaya geçmemesi üzerine göstericiler sokaklara çıktı. Protestocular, milletvekillerinin düzenlemeyi ilerletmeden ayrılmasını engellemek amacıyla hükümet binalarının çıkışlarını kapattı.

Kaynak: ANKA