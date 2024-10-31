Prenses Victoria, Kraliçelik İçin Askeri Eğitim Aldı
İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçelik görevine hazırlanmak için zorlu bir askeri eğitim programına katıldı ve eğitim sürecinden görüntüler paylaşıldı.
İSVEÇ Veliaht Prensesi Victoria, kraliçelik için askeri eğitim alırken görüntülendi.
İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçelik görevine hazırlanmak amacıyla askeri eğitim aldı. 47 yaşındaki prensesin, silahlı kuvvetler tarafından paylaşılan görüntülerde, zorlu bir askeri eğitim programına katıldığı görüldü.
Eğitimi tamamlayan Prenses Victoria, hem teorik hem de pratik dersler aldı.