Prens William'ı terleten Epstein sorusu! Cevap vermeden kaçtı

Güncelleme:
Jeffrey Epstein davasına ilişkin yankılar sürerken, Prens William'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakması kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

  • Prens Andrew, 2019 yılında Virginia Giuffre tarafından Jeffrey Epstein aracılığıyla reşit değilken cinsel ilişkiye zorlanmakla suçlanmıştı.
  • Prens Andrew, 2022 yılında Virginia Giuffre ile mahkeme dışı bir uzlaşma sağlamış, ancak suçlamaları resmi olarak kabul etmemişti.
  • Galler Prensi William, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Jeffrey Epstein ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı ağı kurmakla suçlanan ve 2019 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Epstein'ın dünya çapında birçok nüfuzlu isimle bağlantıları olduğuna dair belgeler ve iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Epstein ile İngiliz Kraliyet Ailesi arasındaki ilişki, özellikle York Dükü Prens Andrew üzerinden gündeme gelmişti. Andrew'un 1990'lı yıllardan itibaren Epstein ile arkadaşlık ilişkisi bulunduğu biliniyor. 2019 yılında Virginia Giuffre, Prens Andrew'u Epstein aracılığıyla reşit değilken cinsel ilişkiye zorlanmakla suçlamış, Andrew ise iddiaları reddetmişti.

Aynı yıl verdiği röportaj sonrası yoğun kamuoyu tepkisiyle karşılaşan Prens Andrew, kraliyet görevlerinden çekilmişti. 2022 yılında Andrew ile Giuffre arasında mahkeme dışı bir uzlaşma sağlanmış, ancak Andrew resmi olarak suçlamaları kabul etmemişti.

Kraliyet ailesinin kurumsal olarak Epstein'ın suç faaliyetlerine dahil olduğuna dair herhangi bir kanıt ortaya konulmuş değil. Tartışmalar daha çok Prens Andrew'un kişisel ilişkisi çerçevesinde şekilleniyor.

Son olarak Galler Prensi William'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Epstein ile ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bırakması dikkat çekti. William'ın konuya ilişkin yorum yapmaması, sosyal medyada ve uluslararası basında yeni değerlendirmelere yol açtı.

