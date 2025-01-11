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Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles yangın mağdurlarına destek verdi

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Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles'ta devam eden yangınlar nedeniyle mağdurlara ve acil durum ekiplerine destek sağlamak amacıyla Pasadena Kongre Merkezi'ni ziyaret etti. Çift, World Central Kitchen'ın kurucusu José Andrés ile birlikte yangın mağdurlarına yiyecek paketleri dağıttı.

Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles'taki devam eden yangınlar sırasında mağdurlara ve ilk müdahale ekiplerine destek vermek için tahliye merkezi olarak kullanılan Pasadena Kongre Merkezi'nde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çift, yangın felaketinden etkilenenlere yiyecek paketleri dağıtırken, World Central Kitchen'ın kurucusu José Andrés ile de bir araya geldi. Bu organizasyon, yangınlar nedeniyle halka ve acil durum ekiplerine ücretsiz sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Açık mavi gömlek ve beyzbol şapkası giyen Meghan ile siyah beyzbol şapkası ve polo tişört giyen Harry, Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo ile de görüştü. Belediye Başkanı, çiftin "harika insanlar" olduğunu ve ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya istekli olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı, "İlk müdahale ekiplerinin moralini gerçekten yükselttiler. Rose Bowl'daki komuta merkezini ziyaret ettik ve insanlar onları görmekten çok mutlu oldu" dedi.

Çift ayrıca, Montecito'daki 29 milyon dolarlık malikanelerinin kapılarını, devam eden yangınlardan kaçmak zorunda kalan arkadaşları ve sevdikleri için açtı.

Belediye Başkanı Gordo, çiftin Pasadena ve Altadena'daki yanmış evleri ziyaret ettiklerini ve evlerini kaybeden insanlarla konuştuklarını belirtti. "Etkilenen insanlarla tanışmak için zaman ayırdılar. Arkadaşları ve komşuları için çok endişelenen, gerçekten çok düşünceli insanlar" dedi.

Harry ve Meghan, Sussex.com web sitelerinde yayınladıkları bir açıklamayla diğer Los Angeles sakinlerine de yangın mağdurları için evlerini açma çağrısında bulundu. Çift, "Bir arkadaşınız, sevdiğiniz biri veya evcil hayvanı tahliye edilmek zorundaysa ve evinizde güvenli bir sığınak sunabiliyorsanız, lütfen bunu yapın. Ayrıca engelli veya yaşlı komşularınızın tahliye konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını kontrol edin" dedi.

Kaliforniya'daki rüzgar kaynaklı yangınlar şu ana kadar 11 kişinin ölümüne neden oldu, toplulukları harap etti ve binlerce insanın evlerinden kaçmasına yol açtı. Yangınlar Hollywood tepelerinde de yayıldı ve Adam Brody, Leighton Meester, Anna Faris, John Goodman, Anthony Hopkins, Billy Crystal ve Eugene Levy gibi ünlülerin evleri tamamen yandı.

Pasadena'nın kuzeyinde çıkan Eaton Yangını en yıkıcı olanlardan biri oldu; altı can aldı ve 7.000'den fazla yapı yandı.

Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles yangın mağdurlarına destek verdi

Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles yangın mağdurlarına destek verdi

Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles yangın mağdurlarına destek verdi

Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles yangın mağdurlarına destek verdi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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