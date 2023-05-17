Prens Harry ve Meghan Markle: 'Aracımız paparazziler tarafından kaza yaratabilecek şekilde takip edildi'

Prens Harry, eşi Meghan Markle ve annesinin, paparazzilerin de dahil olduğu, "felakete yakın bir trafik kovalamacası" yaşadığı belirtiliyor.

Prens Harry, eşi Meghan Markle ve annesinin, paparazzilerin tarafından bir kazaya yol açabilecek şekilde takip edildiği açıklandı.

Harry'nin sözcüsü, yaşanan takibin "korkunç bir şekilde" sonlanabileceğini savundu.

Olayın Sussex Dükü ve Düşesi'nin Salı günü New York'ta düzenlenen bir ödül törenine katılmasından sonra meydana geldiği aktarılıyor.

Prens Harry'nin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kovalamacanın iki saatten fazla sürdüğü, diğer sürücüleri, yayaları ve polis memurlarını tehlikeye attığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tanınmış bir figür olmak, halkın belli bir ilgisini beraberinde getirirken, asla kimsenin güvenliği pahasına olmamalıdır. Elde edilme biçimleri göz önüne alındığında, bu görüntülerin yayılması, ilgili kişiler için tehlikeli olan, son derece tacizkar bir uygulamayı teşvik ediyor" ifadelerine yer veriliyor.

New York Polisi olayla ilgili bilgileri henüz doğrulamadı.

Kral Charles'ın taç giyme töreninden sonra çiftin ilk kez dışarıda bir arada görüldüğü belirtiliyor.

Prens Harry ile Meghan, Meghan'ın annesi Doria Ragland eşliğinde Ms Foundation Women of Vision'ın 50. yıl dönümü gala etkinliğine katılmıştı.