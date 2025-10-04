Portland'da Federal Tesislerin Güvenliği için 200 Ulusal Muhafız Görevlendirildi

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde federal tesislerin ve personelin korunması amacıyla yaklaşık 200 Ulusal Muhafız görevlendirildi.

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, Portland'daki federal tesislerin ve personelin korunması için Ulusal Muhafız görevlendirilmesine ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, federal personel ve mülklerin korunması amacıyla görevlendirilen birliklerin 3'üncü Tabur, 116'ncı Süvari Filosu ve 821'inci Birlik Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 200 askerden oluştuğu kaydedildi.