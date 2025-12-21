Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı
Polonyalı bir kadının Türkler ve Osmanlı Devleti'ne ilişkin yaptığı paylaşım sosyal medyada yankı uyandırdı. Polonya'nın varlığının Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından paylaşılarak 123 yıl boyunca haritalardan silindiği dönemde Osmanlı Devleti tarafından tanınmaya devam ettiğini hatırlatan paylaşım, iki ülke arasındaki dostluğunun tarihsel temellerini bir kez daha gündeme taşıdı.
Tarihi bir hatırlatmada bulunan kadın, ülkesinin 123 yıl boyunca dünya haritasında yer almamasına rağmen Osmanlı Devleti'nin Polonya'nın varlığını tanımaya devam ettiğini ifade etti.
"BİZ TÜRKLERLE NASIL KÖTÜ OLALIM Kİ?"
Prusya, Rusya ve Avusturya'nın Polonya'yı paylaşarak haritadan sildiğini belirten kadın, buna karşın Osmanlı Devleti'nin Polonya'yı resmen yok saymadığını vurguladı.Paylaşımında, "Biz Türklerle nasıl kötü olalım ki? Bu yolda her zaman birlikte yürüdük bu yolda" sözlerine yer veren Polonyalı kadının mesajı, iki ülke arasındaki tarihsel dostluğu yeniden gündeme taşıdı.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan gönderi, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.