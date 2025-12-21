Haberler

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı
Polonyalı bir kadının Türkler ve Osmanlı Devleti'ne ilişkin yaptığı paylaşım sosyal medyada yankı uyandırdı. Polonya'nın varlığının Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından paylaşılarak 123 yıl boyunca haritalardan silindiği dönemde Osmanlı Devleti tarafından tanınmaya devam ettiğini hatırlatan paylaşım, iki ülke arasındaki dostluğunun tarihsel temellerini bir kez daha gündeme taşıdı.

  • Polonyalı bir kadının sosyal medya paylaşımında, Osmanlı Devleti'nin Polonya'nın 123 yıl haritada yer almamasına rağmen varlığını tanımaya devam ettiği belirtildi.
  • Paylaşımda, Prusya, Rusya ve Avusturya'nın Polonya'yı paylaşarak haritadan sildiği, ancak Osmanlı Devleti'nin Polonya'yı resmen yok saymadığı ifade edildi.
  • Polonyalı kadının mesajı, iki ülke arasındaki tarihsel dostluğu yeniden gündeme taşıdı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırarak çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Polonyalı bir kadının Türkler hakkında yaptığı paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tarihi bir hatırlatmada bulunan kadın, ülkesinin 123 yıl boyunca dünya haritasında yer almamasına rağmen Osmanlı Devleti'nin Polonya'nın varlığını tanımaya devam ettiğini ifade etti.

"BİZ TÜRKLERLE NASIL KÖTÜ OLALIM Kİ?"

Prusya, Rusya ve Avusturya'nın Polonya'yı paylaşarak haritadan sildiğini belirten kadın, buna karşın Osmanlı Devleti'nin Polonya'yı resmen yok saymadığını vurguladı.Paylaşımında, "Biz Türklerle nasıl kötü olalım ki? Bu yolda her zaman birlikte yürüdük bu yolda" sözlerine yer veren Polonyalı kadının mesajı, iki ülke arasındaki tarihsel dostluğu yeniden gündeme taşıdı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan gönderi, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

