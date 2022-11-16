Polonya'ya düşen füze hangi ülkeden fırlatıldı? Oklar Rusya'ya çevrilmişken, ABD'den gelen açıklama tüm dünyayı hayrete düşürdü

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köyüne düşen füze 2 can aldı. Tüm gözler Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya çevrilmişken ABD'den yapılan açıklamada "İlk bulgular Polonya'ya düşen füzeyi Kiev'in Rus füzesi düşürmek için fırlattığını gösteriyor" denildi.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplandı ve askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verdi.

NATO ACİL OLARAK TOPLANIYOR

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yaptı, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Polonya'nın NATO üyesi olması nedeniyle NATO bugün acil olarak toplanma kararı aldı. Toplantıda yaşanan füzeli saldırı ve sürece ilişkin değerlendirmeler ele alınacak.

RUSYA: SUÇLAMALAR KASITLI PROVOKASYONDUR

Füzenin Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya tarafından fırlatıldığı iddiası ise akıllara yeni bir savaş daha mı çıkıyor sorusunu getirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmadığını duyurdu. Bakanlık, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" dedi.

ABD: FÜZE RUS GÜÇLERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN UKRAYNA TARAFINDAN ATEŞLENDİ

ABD ise konuyu en ince detayına kadar araştırdıklarını belirtip Polonya'yı vuran füzeye ilişkin ilk bulguları kamuoyuyla paylaştı. Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li yetkililere göre NATO üyesi Polonya topraklarında iki kişinin ölümüne yol açan füze, havadaki bir Rus füzesini düşürmek için Ukrayna güçlerince ateşlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de dün Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Biden da Polonya'ya düşen ve 2 kişinin ölümüne sebep olan füzeyle ilgili şu anda net bir şey söyleyemeyeceğini, ellerindeki ilk bilgilerin füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.