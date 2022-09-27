Polonya ve Kazakistan seferberlikten kaçanları kabul etmiyor, Rusya'ya geri gönderecek

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrasında ülkeden kaçışlar hızlandı. Seferberliğe katılmak istemeyenler komşu ülkelere gidiyor. Polonya ve Kazakistan'dan bir açıklama geldi. İki ülke seferberlikten kaçanları ülkesine kabul etmeyecek. Polonya Başbakanlık Ofisi seferberlikten kaçan Rusları kabul etmeyeceğini açıklarken Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, Rusya'daki kısmi seferberlik kararından kaçmak için Kazakistan'a gidenleri ülkelerine geri göndereceklerini duyurdu.

21 Eylül'de Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Rus erkekleri askere alınmaya başlamıştı. Bu kararın Rusya'nın cephede başarısız olduğu için alındığı yorumları yapılırken, karar ülke genelinde protestolar ile karşılanırken askere alınmak istemeyenler ülkeyi terk etmeye başlamıştı. 250 binden fazla kişi ülkeden ayrılmıştı.

KAZAKİSTAN VE POLONYA GERİ GÖNDERECEK

Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, Rusya'daki kısmi seferberlik kararından kaçmak için Kazakistan'a gidenleri ülkelerine geri göndereceklerini duyurdu. Polonya Başbakanlık Ofisi de seferberlikten kaçan Rusları kabul etmeyeceğini açıkladı.

RUSYA GERİ İADELERİNİ TALEP ETMEYECEK

Rusya Savunma Bakanlığı, kısmi seferberlik ilan edilmiş olması nedeniyle ülkelerinden kaçıp Kazakistan ya da Gürcistan'da giden Rusya vatandaşlarının iade edilmelerine ilişkin bu ülkelere bir talep iletmediklerini ve iletmeyi planlamadıklarını duyurdu.

ASKERİ DENEYİMİ OLANLAR ALINACAK

Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını ifade etti. Şoygu, kısmi seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece ''askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler'' olacağını belirtti.