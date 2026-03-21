Polonya, Irak'ta görev yapan askerlerini tahliye etti

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Orta Doğu'daki güvenlik sorunları nedeniyle tüm Polonyalı askerlerin Irak'tan tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye süreci NATO müttefikleriyle koordineli bir şekilde gerçekleştirildi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine Polonyalı askerlerin tamamının Irak'tan tahliye edildiğini belirtti. Kosiniak-Kamysz, sürecin NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini kaydederek, personelin büyük kısmının halihazırda Polonya'da veya ülkeye dönüş yolunda olduğunu ve bir kısmının Ürdün'de bulunduğunu aktardı. Kosiniak-Kamysz, "Bu durum, bölgedeki Polonya Askeri Birliği'nin faaliyetlerinin sürekliliğinin korunmasına imkan tanıdı. Öncelik, askerler için azami güvenliği sağlamaktı ve operasyon Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı tarafından koordine edildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Gizli silah devreye alındı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama gölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
Rusya'nın, ABD'ye 'Ukrayna şartıyla' İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü

Putin'den Trump'a "İran" teklifi: İstihbarat desteğini keserim ama...
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

"Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın"
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti

İran'ın her gün vurduğu ülkede kritik gelişme! Tüm askerler çekildi