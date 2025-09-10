Haberler

Polonya Hava Sahasını Rus Dronelarını Vurarak Savundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, sabah saatlerinde Rusya'ya ait İHA benzeri cisimleri hava sahasında benzeri görülmemiş bir şekilde vurdu. Bu, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Polonya'nın hava sahasına yönelik bir ilk. Olay nedeniyle Varşova Havalimanı kapatıldı.

Polonya, sabah saatlerinde hava sahasının Rusya tarafından İHA benzeri uçaklarla "benzeri görülmemiş" şekilde ihlal edildiğini ve "drone benzeri cisimlerin" vurulduğunu açıkladı.

Bu Rusya'nın 2022'de başlattığı Ukrayna savaşında bir ilk.

Daha önce Polonya'ya düşen Rus İHA'ları olmuştu, ancak Polonya ilk kez hava sahasına giren Rus dronelarını hedef alarak düşürdü.

Yaşanan hareketlilik nedeniyle Varşova Havalimanı kapatıldı.

Polonya, NATO üyesi bir ülke ve buradaki NATO operasyonları ABD ordusunca yönetiliyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Detaylar geliyor...

BBC
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa etti

Belediye başkan vekili, zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.