Polonya Hava Sahasını Rus Dronelarını Vurarak Savundu

Polonya, sabah saatlerinde hava sahasının Rusya tarafından İHA benzeri uçaklarla "benzeri görülmemiş" şekilde ihlal edildiğini ve "drone benzeri cisimlerin" vurulduğunu açıkladı.

Bu Rusya'nın 2022'de başlattığı Ukrayna savaşında bir ilk.

Daha önce Polonya'ya düşen Rus İHA'ları olmuştu, ancak Polonya ilk kez hava sahasına giren Rus dronelarını hedef alarak düşürdü.

Yaşanan hareketlilik nedeniyle Varşova Havalimanı kapatıldı.

Polonya, NATO üyesi bir ülke ve buradaki NATO operasyonları ABD ordusunca yönetiliyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Detaylar geliyor...