Haberler

Polonya'da tren kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı

Polonya'da tren kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

POLONYA'nın orta kesimindeki Mazowieckie bölgesinde yaklaşık 120 yolcunun bulunduğu trenin hemzemin geçitte kamyonla çarpışıp raydan çıktığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

POLONYA'nın orta kesimindeki Mazowieckie bölgesinde yaklaşık 120 yolcunun bulunduğu trenin hemzemin geçitte kamyonla çarpışıp raydan çıktığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Polonya basınında yer alan haberlere göre kaza, Mazowieckie bölgesindeki Sokolniki Suche köyünde yerel saatle 11.25 sıralarında meydana geldi. Lublin kentinden Szczecin'e giden ve içerisinde yaklaşık 120 yolcunun bulunduğu yolcu treni, hemzemin geçide giren bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle trenin bir kısmı raydan çıktı.

Bölgeye sevk edilen acil servis ekipleri, kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Mazowieckie itfaiye teşkilatına dayandırılan haberlerde, hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1'inin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Ağır yaralanan kişilerin tren makinisti, kamyon sürücüsü ve 2 yolcu olduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle Wolanow ile Przysucha arasındaki tren seferleri askıya alınırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Çin'de yeni virüs alarmı! Kenelerden bulaşıyor

Uykuları kaçıracak yeni kabus yükleniyor! Küresel istila an meselesi
ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Alcaraz'ı devirdi

Bu maçı izleyenler uyuya kaldı! Kaç saat sürdüğünü tahmin edemezsiniz
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Ekipler zamanla yarıştı

Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Yürekler ağza geldi
Samsunspor'dan Sergen Yalçın'a sert cevap: Ciddiye almıyoruz

Süper Lig ekibi Sergen'e verdi veriştirdi: Biz onu ciddiye almıyoruz
Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular

Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! "Hazırız" diye duyurdular