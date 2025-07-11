PKK'nın silah bırakacağı mağara görüntülendi! İşte hikayesi

PKK'nın silah bırakacağı mağara görüntülendi! İşte hikayesi
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Terör örgütü PKK, 41 yıl sonra silah bırakacak. PKK'nın Süleymaniye kırsalında silahları bırakacağı Casene Mağarası görüntüledi. Mağara, ilk Kürtçe gazetelerden birinin basıldığı matbaaya ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atılıyor. Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından MİT koordinesinde planlanan ve titizlikle takip edilen silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

CESENE MAĞARASI SEÇİLDİ

Törene ilişkin yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. PKK'nın silah bırakma töreni için Casene Mağarası'nı seçtiğini belirtiliyor.

İLK KÜRTÇE GAZETE BU MAGARADA BASILMIŞ

Süleymaniye'nin 50 kilometre batısında, Surdaş nahiyesi yakınlarında yer alan Casene Mağarası,ilk Kürtçe gazetelerden birinin basıldığı bir matbaaya ev sahipliği yaptığı söyleniyor.

PKK'nın silah bırakacağı mağara görüntülendi! İşte hikayesi

PKK'nın silah bırakacağı mağara görüntülendi! İşte hikayesi

PKK'nın silah bırakacağı mağara görüntülendi! İşte hikayesi

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Giderayak tüm belediyeleri Chpli hırsızlara kazandırdınız attığınız en büyük kazık bu oldu

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Haber YorumlarıCan Reno:

adamları kahraman ılan edecegız neredeyse Bunlar teror orgutu degıl mı her yerde manset haber şamata gürele. Silah bırakmayı belkıde resmı gun ılan edecekler Bu ne tantana ne cabuk unutuldu döktükleri kanlar yıktıkları ocaklar Bunların hepsını ıcerı atıp muebbet vermek lazımken kahraman ılan edıldıler

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