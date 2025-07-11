PKK'nın silah bırakacağı mağara görüntülendi! İşte hikayesi

Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atılıyor. Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından MİT koordinesinde planlanan ve titizlikle takip edilen silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

CESENE MAĞARASI SEÇİLDİ

Törene ilişkin yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. PKK'nın silah bırakma töreni için Casene Mağarası'nı seçtiğini belirtiliyor.

İLK KÜRTÇE GAZETE BU MAGARADA BASILMIŞ

Süleymaniye'nin 50 kilometre batısında, Surdaş nahiyesi yakınlarında yer alan Casene Mağarası,ilk Kürtçe gazetelerden birinin basıldığı bir matbaaya ev sahipliği yaptığı söyleniyor.