Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz yıl Frankfurt'tan Sevilla'ya gitmek üzere havalanan, kaptan pilotun tuvalete gitmesi ve yardımcı pilotun bayılmasıyla 200 yolcunun 10 dakika boyunca pilotsuz uçuş yaptığı Lufthansa uçağıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Faciadan dönülen olayda yardımcı pilotun nörolojik bir hastalığa bağlı olarak nöbet geçirdiği ve doktor bir yolcunun müdahale ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayından Frankfurt-Sevilla seferini yapan Airbus A321 tipi Lufthansa uçağında facianın eşiğinden dönüldü. Kaptan pilot tuvaletteyken yardımcı pilotun kokpitte bayılmasıyla 200 yolcunun hayatı tehlikeye girdi. Uçağın yaklaşık 10 dakika boyunca pilotsuz uçuş yaptığı olayın detaylar İspanya Sivil Havacılık Kazaları ve Olayları Araştırma Komisyonu (CIAIAC) tarafından yayımlanan raporla ortaya çıktı.

KAPTAN PİLOT TUVALETTEYKEN YARDIMCISI BAYILDI

Uçakta 199 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçuş boyunca her şey yolundayken, kaptan pilot kokpitten ayrılarak tuvalete gitti. Bu sırada kokpitte tek kalan yardımcı pilot aniden bilincini kaybederek bayıldı.

TUVALETTEN DÖNDÜĞÜNDE KAPI AÇILMADI

Business Insider'da yer alan habere göre, kaptan pilot döndüğünde kapının kilitli olduğunu fark etti. Yardımcı pilota ulaşmak için kapı kodunu 5 kez denese de başarılı olamadı. Kabin ekibi interkomdan iletişim kurmayı denedi ancak yanıt alamadı.

KENDİNE GELİNCE KAPIYI AÇTI

Durumun ciddiyetini fark eden kaptan, acil erişim protokolünü devreye soktu. Zamanlayıcı dolmadan önce yardımcı pilot kısa süreliğine kendine gelerek kapıyı açabildi. 38 yaşındaki yardımcı pilotun yüzünün solgun olduğu, terlediği ve bilinçsizse hareket ettiği öğrenildi.

DOKTOR YOLCU MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden kaptan derhal yardım istedi. Kabin ekibi ve yolcu olarak seyahat eden bir doktor, yardımcı pilota ilk müdahaleyi yaptı. Uçak ise rotasından saparak en yakın havalimanı olan Madrid'e yönlendirildi ve güvenli bir şekilde iniş yaptı. Yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı.

NÖROLOJİK BİR RAHATSIZLIK

Yapılan ilk incelemelerde, pilotun ani rahatsızlığının nörolojik bir hastalığa bağlı geliştiği ve bir nöbet geçirdiği belirtildi. Sağlık durumu kontrol altına alınan yardımcı pilotun şu an iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Uçak oto pilotta uçarken kumandalara dokunulmaz ise hiç bir şey olmaz, rotasında uçuşa sorunsuz devam eder ..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

pilotlardan birine diğeri dışardayken bir şey olursa yolcular hapı yuttu en iyisi pilot koltuklarının yerine klozet konsun uçuş bitene kadar kimse yerinden kalkmasın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Güneş:

o zamn bir kabinde en az 2 pilot yardımcısı olmalı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da yıldırım düşmesi 15 can aldı

Yıldırım faciasının yaşandığı ülkede 15 kişi hayatını kaybetti
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.