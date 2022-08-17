Yardımcı pilot başarılı iniş yapamayınca özür dileyip uçaktan atladı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşanan olayda iniş denemesi sırasında sağ tekerliğini kaybeden uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın yardımcı pilotu Charles Hew Crooks ise bu durumdan kendisini suçlu tutup önce uçağın iniş takımlarına zarar verip sonra da uçaktan atladı.

Olay, 29 Temmuz'da Raleigh-Durham Uluslararası Havalimanı'nın yaklaşık 30 mil güneyinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde kargo uçağı iniş denemesi sırasında sağ tekerliğini kaybetti.

İNİŞ TAKIMLARINA ZARAR VERİP ATLADI

Başarılı iniş yapamayan uçağın yardımcı pilotu Charles Hew Crooks başarısız iniş girişimi nedeniyle kendini suçlu hissetti. Peşinden uçağın iniş takımlarına zarar verip uçaktan atladı. Uçak da içindeki diğer pilotla yere çakıldı.

CESEDİ BİR EVİN BAHÇESİNDE BULUNDU

NTSB'den bir rapora göre, Crooks "Koltuğundan kalktı, kulaklığını çıkardı, özür diledi ve arka kapıdan uçaktan atladı. Öte yandan kendini suçlu hissedip canını kıyan pilot diğer pilotu da canından etti. İntihar eden pilotun cesedi bir mülkün ağaçlarının arasında bulundu.