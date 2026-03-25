Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj

Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Pezeşkiyan, "Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

İran’da 26 gündür süren savaşta gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik tutumunu övdü ve Türk halkının İslam dünyasındaki rolüne dikkat çekti.

İran ile İsrail arasında 26. gününe giren savaşta tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, karşılıklı misillemeler de devam ediyor. Bölgedeki gerilim tırmanırken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

KARARLI DURUŞU TAKDİRE ŞAYAN

Pezeşkiyan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik tutumunu övdü. Erdoğan’ın “saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı duruşunun takdire şayan” olduğunu belirten Pezeşkiyan, Türkiye’nin bölgedeki rolüne vurgu yaptı.

Türk halkına da ayrı bir parantez açan İran Cumhurbaşkanı, “Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu

Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
Yorumlar (1)

Serkan ARSLANTÜRK:

Güzel kınarız...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular

Motosikletle yaklaşıp 4 aylık hamile psikoloğu böyle vurdu
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
İfadesinde 'Boğuştuk' diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt

"Boğuştuk" diyerek yırtmaya çalışan katil zanlısını yalanlayan kayıt
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha