Haberler

Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sarıldığı görüntülerle gündeme gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Hint gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmesini talep etti. Pezeşkiyan bu talebi düşünmeden reddetti.

  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hint gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmesi talebini reddetti.
  • İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen her gemiyi vuracağını açıkladı ve geçişlere izin vermiyor.
  • Hürmüz Boğazı, küresel enerji denkleminin önemli bir parçası olarak LNG ve petrol yüklü tankerlerin geçişini etkiliyor.

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik ilk saldırısı ve Tahran yönetiminin bölgedeki neredeyse tüm ülkeleri vurmasıyla başlayan savaş yeni bir boyuta taşındı. İlk günlerde özellikle balistik füzeler, Kamikaze İHA'lar ve çok yoğun hava saldırıları başroldeydi. Ancak İran'ın " Hürmüz Boğazı'ndan geçen her gemiyi vuracağız" açıklamasıyla başlayan yeni süreç savaşın seyrini de değiştirdi.

ETKİSİ TÜM DÜNYAYI SARSABİLİR

Geldiğimiz noktada savaş sadece bölgesel bir krizle sınırlı kalmayıp, etkisi tüm dünyayı sarsacak ekonomik sonuçlar doğurabilecek bir yöne savruluyor. Çünkü İran'ın geçişlere izin vermediği Hürmüz Boğazı küresel enerji denkleminin şah damarlarından biri. Buradan LNG ya da petrol yüklü tankerlerin geçememesi ciddi sonuçlar doğuruyor.

Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

MODİ'DEN "İZİN VERİN" TALEBİ

Hal böyleyken; Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sarıldığı günlerde gündeme gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Hint gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmesini talep etti.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Modi'nin talebi İran yönetimine diplomatik kanallar aracılığıyla iletildi. Ancak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bu talebi değerlendirmeden reddetti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia

İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş

Yaptıklarını duyanlar aynı yorumu yapıyor
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım

Çin'i harekete geçiren fotoğraf
Allah ıslah etsin! Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın

Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın