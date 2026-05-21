Pezeşkiyan: İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden ibarettir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamanın hayal olduğunu belirtti. Diplomaside karşılıklı saygının savaştan daha akıllıca olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, "İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamak tamamen hayalden ibarettir. Diplomaside karşılıklı saygı, savaştan çok daha akıllıca, güvenli ve sürdürülebilirdir. İran, taahhütlerini tutarlı bir şekilde yerine getirmiş ve savaşı önleyebilecek her yolu aramıştır, bizim nezdimizde tüm yollar hala açıktır" ifadelerini kullandı.

