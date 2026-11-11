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Pezeşkiyan, ABD'yi 'tüm bombaların anası'yla tehditle diplomasi yürütmekle suçladı

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Pezeşkiyan, ABD'yi 'tüm bombaların anası'yla tehditle diplomasi yürütmekle suçladı
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin 'tüm bombaların anası'yla tehdit ederek diplomasi yürüttüğünü söyledi. ABD'nin İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme iddiasıyla savaş başlattığını belirten Pezeşkiyan, 'Bu bir çelişki değil, utançtır' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin 'tüm bombaların anası'na başvurup tehditler aracılığıyla diplomasi yürüttüğünü belirterek, "Bu bir çelişki değil, utançtır. Küresel barış ve güvenliği kim tehdit ediyor?" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme iddiasıyla savaş başlattığını belirterek, Lamerd kentine düzenlenen saldırıda ilk kez Hassas Vuruş Füzesi'nin (PrSM) kullanıldığını anımsattı.

ABD'nin şimdi ise tehditler aracılığıyla diplomasi yürütmek için 'tüm bombaların anası'na başvurduğunu kaydeden Pezeşkiyan, "Bu bir çelişki değil, utançtır. Küresel barış ve güvenliği kim tehdit ediyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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