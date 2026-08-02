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Peru'da uçak düştü: 13 ölü

Peru'da uçak düştü: 13 ölü
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PERU'da turistleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

PERU'da turistleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Peru Nazca Emniyet Müdürü Jorge Andrade, başkent Lima'ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Pisco kentinden havalanan uçağın Nazca kırsalına düştüğünü açıkladı. Kazada kurtulan olmadığını söyleyen Andrade, "Elimizdeki bilgilere göre 11 yolcu ve 2 mürettebat hayatını kaybetti. 4 kişinin cansız bedenine ulaştık" dedi.

Andrade, turistlerin Nazca Çizgileri'ni havadan görmek amacıyla düzenlenen gezi uçuşuna katıldığını belirterek, kazanın nedeninin belirlenmesi için Sivil Havacılık Kurumu tarafından inceleme başlatıldığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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